Son Dakika Haberleri: Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu
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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu

1 saat önce

Malatya'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]
Malatya'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla biri internet kafe 3 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 telefon, tablet, 5 SIM kart, 2 hafıza kartı, 2 USB bellek, 3 hard disk ve ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya 7 mermi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, Güncel
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