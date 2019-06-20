Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
1 saat önce
MALATYA'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
MALATYA'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 telefon, 1 tablet, 5 sim kartı, 2 hafıza kartı, 2 USB bellek, 3 harddisk ve 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Malatya
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