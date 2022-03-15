Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı

15.03.2022 16:25
Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sürgü Mahallesi'nde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu, bahisten elde edildiği değerlendirilen 11 bin 450 TL, 2 ruhsatsız tabanca, 131 mermi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:32:32. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement