Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sürgü Mahallesi'nde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan jandarma, U.Ö., A.Ö., T.Ö., E.E., K.S. ve F.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ve bahis kuponu ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız tüfeğin de bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanıyor.



- Malatya

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