Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

17 dakika önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sürgü Mahallesi'nde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan jandarma, U.Ö., A.Ö., T.Ö., E.E., K.S. ve F.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 adet  bilgisayar, 6 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ve bahis kuponu ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız tüfeğin de bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanıyor.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:52 Kaynak: DHA

Jandarma, Malatya, Güncel
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