Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

7 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri bahis oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri bahis oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde bahis oynatıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda F.B, E.K, V.A, E.T, U.Ö, B.D, A.T, B.B ve E.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bilgisayar ve malzemeleri ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 15 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet 7.62 fişek ele geçirildi.


Şahıslar hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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