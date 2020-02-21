Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
6 saat önce
Malatya'da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:14 Kaynak: AA
Malatya'da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık edenlere yönelik 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi ile 3 banka personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4'ü etkin pişmanlık hükümleri kapsamında olmak üzere 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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