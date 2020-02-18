Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.