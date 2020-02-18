Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 gözaltı

7 saat önce

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 gözaltı, System.String[]

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, F.B, E.K, V.A, E.T, U.Ö, B.D, A.T, B.B ve E.K'yi gözaltına altı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapalan aramada 10 cep telefonu, 4 sim kartı, 4 bilgisayar kasası, 1 flash bellek, 4 laptop, 1 fiş yazıcısı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 faturasız kuru sıkı tabanca, 1 tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
Fatih Terim: Fenerbahçe'yi bu kez yenip, kötü seriyi bitireceğiz Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:29:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]