Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama
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MALATYA'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
MALATYA'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanıken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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