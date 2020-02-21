Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama

6 saat önce

MALATYA'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama, System.String[]

MALATYA'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanıken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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