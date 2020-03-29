Malatya'da yasaklara uymayarak sokağa çıkan yaşlı adam fenalaşarak yere yığıldı - Son Dakika

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Malatya'da yasaklara uymayarak sokağa çıkan yaşlı adam fenalaşarak yere yığıldı
6 saat önce
Malatya'da yasaklara uymayarak sokağa çıkan yaşlı adam fenalaşarak yere yığıldı Malatya'da fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.
Malatya'da yasaklara uymayarak sokağa çıkan yaşlı adam fenalaşarak yere yığıldı
MALATYA - Malatya'da fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.
Olay, kenttin en işlek notlarından biri olan Akpınar Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yasaklara ve ikazlara uymayarak sokağa çıkan yaşlı bir adam fenalaşarak yere yığılınca çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen 112 sağlık ekipleri önlem alarak yaşlı şahsa müdahale de bulundu. Ateşi normal olan ve hastalık belirtisi bulunmayan yaşlı adam, sağlık ekiplerine iyi olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine ambulanstan inen şahıs, minibüse binerek evin yolunu tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:25 Kaynak: İHA
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