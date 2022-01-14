Üye Girişi
Malatya'da, yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek barınağa alındı - Son Dakika

Malatya'da, yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek barınağa alındı

14.01.2022 10:52
Malatya'da, yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek barınağa alındı

Malatya'da son bir ayda sokağa bırakılan yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek, Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

Malatya'da son bir ayda sokağa bırakılan yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek, Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

Yasaklı türler olarak belirlenen ve sokağa bırakılan Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yasa gereği kısırlaştırma ile çip takma işlemi uygulanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, belediyeye ait barınakta sokak hayvanlarının tedavileri ile kısırlaştırma işleminin yaklaşık 10 yıldır yapıldığını söyledi.

Barınakta yılda 3 binin üzerinde hayvanın bakımının yapıldığını aktaran Gürkan, "Bu hayvanlardan 1450'si kısırlaştırıldı, 1550 civarında sokak hayvanın da aşıları yapıldı. Buraya getirilen sokak hayvanları sahiplendiriliyor da. Kısırlaştırmanın ardından rehabilite edilerek sokağa bırakılan hayvanlara da kentte 25 farklı noktaya bırakılan yemlerle besin takviyesi yapılmakta." diye konuştu.

Son bir ayda arttı

Yasaklı türler olarak belirlenen köpeklerin hayvan barınağına getirilmeye başlandığını aktaran Gürkan, "Barınağımıza 15 pitbull getirildi, bunların rehabilitesi ve gerekli bakımı yapılmakta. Evlerinde köpek ve kedi gibi hayvan besleyenlerin belirli aralıklarla veterinerlere hayvanların gerekli bakımlarını yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Barınağımız yaklaşık 130 dönümlük alana sahip ve 4 bin metrekare civarında da kapalı alanı var. Burada kısırlaştırma için ameliyathanemiz var. Kuduz gibi çeşitli aşıları da hayvanlara yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasak ırk olarak belirlenen köpeklerin barınaktaki sayısının yakın zamanda arttığını dile getiren Gürkan, "Barınaktaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre yasaklı köpek türlerinin teslimi son bir ayda arttı." dedi.

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Pitbull, Malatya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da, yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek barınağa alındı - Son Dakika


Acun Ilıcalı, RTÜK'ün Hasan Can Kaya kararına tepki gösterdi: Son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı, RTÜK'ün Hasan Can Kaya kararına tepki gösterdi: Son derece yanlış buluyorum         
10:50
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36

Son Dakika Haberleri
10:48 Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar
10:47 Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları
10:44 Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
09:51 İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 10:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da, yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek barınağa alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement