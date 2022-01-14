Malatya'da, yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek barınağa alındı - Son Dakika

Malatya'da son bir ayda sokağa bırakılan yasaklı ırk olarak belirlenen 15 köpek, Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

Yasaklı türler olarak belirlenen ve sokağa bırakılan Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yasa gereği kısırlaştırma ile çip takma işlemi uygulanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, belediyeye ait barınakta sokak hayvanlarının tedavileri ile kısırlaştırma işleminin yaklaşık 10 yıldır yapıldığını söyledi.

Barınakta yılda 3 binin üzerinde hayvanın bakımının yapıldığını aktaran Gürkan, "Bu hayvanlardan 1450'si kısırlaştırıldı, 1550 civarında sokak hayvanın da aşıları yapıldı. Buraya getirilen sokak hayvanları sahiplendiriliyor da. Kısırlaştırmanın ardından rehabilite edilerek sokağa bırakılan hayvanlara da kentte 25 farklı noktaya bırakılan yemlerle besin takviyesi yapılmakta." diye konuştu.

Son bir ayda arttı

Yasaklı türler olarak belirlenen köpeklerin hayvan barınağına getirilmeye başlandığını aktaran Gürkan, "Barınağımıza 15 pitbull getirildi, bunların rehabilitesi ve gerekli bakımı yapılmakta. Evlerinde köpek ve kedi gibi hayvan besleyenlerin belirli aralıklarla veterinerlere hayvanların gerekli bakımlarını yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Barınağımız yaklaşık 130 dönümlük alana sahip ve 4 bin metrekare civarında da kapalı alanı var. Burada kısırlaştırma için ameliyathanemiz var. Kuduz gibi çeşitli aşıları da hayvanlara yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasak ırk olarak belirlenen köpeklerin barınaktaki sayısının yakın zamanda arttığını dile getiren Gürkan, "Barınaktaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre yasaklı köpek türlerinin teslimi son bir ayda arttı." dedi.