Malatya'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem güvenlik kamerasında - Son Dakika

Malatya'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem güvenlik kamerasında

Son Güncelleme: 24.08.2023 13:07

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, bir fabrika ve elektrik dükkanına ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işçilerin panikle dışarı kaçışı ve iş yerinde bulunan 4 kişinin depremle birlikte panikle kaçışması yer aldı. Depremde herhangi bir yıkım olmazken, yaşanan panik nedeniyle birçok vatandaş sokaklara çıkmıştı.

Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 5 şiddetindeki deprem anında yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşananlar bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir fabrika ve elektrik dükkanına ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saatler 8.35'i gösterdiğinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan panik anları yer aldı. Fabrikada çalışan işçiler sallantı ile birlikte hızla dışarı kaçarken bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde de iş yerinde bulunan 4 kişinin depremle birlikte panikle kaçışması yer aldı.

OLUMSUZ DURUMA RASTLANILMADI

Sabah 08.35'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen Yeşilyurt merkezli 5,0 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir yıkım olmazken, yaşanan panik nedeniyle birçok vatandaş sokaklara çıkmıştı.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Malatya'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem güvenlik kamerasında - Son Dakika
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