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Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor - Son Dakika

Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor

03.07.2021 13:04
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor, System.String[]

Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, görenlerin ağzını açık bırakıyor. Günde 2 litre kola içen Kaya, bu alışkanlığı dışında tamamen doğal besleniyor. İki eşi de ölen Kaya'nın 100'de fazla torunu var.

Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt Mahallesi'nde yaşayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, 37 yıldır emekli maaşı alıyor ve yaşamını oğlunun desteğiyle sürdürüyor. Yaşa bağlı olarak unutkanlık yaşayan Kaya, hayatına dair birçok konuyu hala hafızasında barındırıyor.

KOLADAN VAZGEÇMİYOR

İlk eşi öldükten sonra 2. kez evlenen ve bu evliliklerden 10 çocuğu olan Kaya'nın bu eşi de kendisinden önce hayatını kaybetti. Yaşamını köyünde doğal beslenerek geçiren Kaya'nın en çok tükettiği besin kola. Günlük yaklaşık 2 litre kola içen yaşlı adam, ilerleyen yaşına rağmen asitli içecekler tüketmekten vazgeçmiyor. İlk ve 2. doz aşısını olan Kaya, 2 yılı aşkın süredir dünyada milyonlarca insanın yakalandığı Kovid-19 hastalığına da yakalanmadı.

110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor

"SOĞUK SU DA ÇOK SEVER"

İki evlilik yapan ve iki eşini de kaybeden Kaya, "5 oğlum var. 5 tane de kızım var. 5 de gelinim var. 100'den fazla torun var" dedi. Babasının yaşının 110 olduğunu ifaden Yusuf Kaya, "Babamın yaşı 110. 2 kez evlendi ve iki eşi de öldü. 5 erkek, 5 kız çocuğu var. İlk eşi 40 yıl ikinci eşi ise 15 yıl önce vefat etti. En büyük çocuğu 73 yaşında olan kızı hayatta. Yediği yemekler, yağ, çökelek, ayran, kola, kolayı çok seviyor çok içiyor. Tek seferde iki üç bardak kola içer. En sevdiği soğuk su, daima soğuk su içiyor. Kovid-19 olmadı, iki aşısını da oldu" dedi.

"KOLAYI İÇİP RAHATLIYORUM"

Mahmut Kaya'nın doğal beslendiğini ve günlük 2 litre kola içtiğini belirten gelini Hatice Kaya, "En çok yoğurt, yağ, çökelek, helva, peynir öyle şeyler tüketir ve doğal beslenir. Kolayı çok sever neredeyse günlük bir şişe kolayı bitirir. Günlük 2 litre kola içer, bazen su hiç içmez. Kolayı içip rahatlıyorum diyor" diye konuştu.

Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor

Mahmut Kaya, Yeşilyurt, Emekli, Ölü, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • mesut özerden : Habere bak şapka çıkar. ülkemde dünyanın sorunu varken haberinize ne demek lazım.kola reklamını yapacaksanız başka şekilde yapın.yıllardır içem hiç eksikliğini hissetmiyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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