Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti

19 dakika önce

Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.

Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katındaki balkon duvarına yaslanan Zeynep Şavur (66), duvarın yıkılması sonucu düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin arından Şavur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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