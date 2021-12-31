Malatya'da yaşlı adamın 18 bin lirasını dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da telefonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arapgir ilçesinde ikamet eden bir kişi, 29 Aralık'ta İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Ev telefonundan arayan şüphelinin kendisini jandarma personeli olarak tanıttığını belirten kişi, zanlının "Hırsızlık olayına karıştığınızı tespit ettik, sivil bir jandarma personeli gönderiyorum, ne kadar paranız varsa verin, sizi bu olaydan kurtarayım." dediğini bildirdi.

Yaşlı adam, şüphelinin kendisinden 18 bin lira aldığını beyan etti.

Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın plakası tespit etti. Ekipler, zanlıyı da Malatya Şehir Mezarlığı'nda yakalandı.

Araç ile zanlının üst aramasında, 18 bin lira ve olayda kullanılan cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.