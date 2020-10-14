Malatya'da yaşlılar için "Elimi Bırakma" projesi - Son Dakika

Malatya'da yaşlılar için "Elimi Bırakma" projesi

14.10.2020 17:38
Malatya'da yaşlılar için

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Elimi Bırakma' projesi kapsamında 65 yaş ve üzeri yaşlılardan bakıma ve yardıma muhtaç olanların sosyal entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Elimi Bırakma' projesi kapsamında 65 yaş ve üzeri yaşlılardan bakıma ve yardıma muhtaç olanların sosyal entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

YADES-2019 Yaşlı Destek Programı 'Elimi Bırakma' projesi kapsamında Malatya Valiliği koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlar ziyaret edilerek eksiklikleri giderildi.

Bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hedeflerinin yaşlıların hayatlarını kolaylaştırarak yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, "Yaşlılarımıza onurlu, saygın, dinamik, sağlıklı, üretken ve yaşama sevinci ile dolu bir yaşlılık süreci geçirmelerine katkı sağlamayı amaç edindik. Biz değerli büyüklerimizin, engellilerimizin, gençlerimizin kısaca bütün hemşerilerimizin 7/24 hizmetinde ve emirlerindeyiz. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi olarak birçok proje gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz projelerimizden biri de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın YADES programı kapsamında, Malatya Valiliği Koordinesinde Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz 'Elimi Bırakma' projesidir. Şuanda evlerinde daha öncesinde incelemelerini yaptığımız hemşerilerimizi ziyaret ederek tespit ettiğimiz eksiklikleri gideriyoruz. Bu proje kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi ve kimsesiz hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Hemşerilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Onların hayata bakış açılarını değiştirmeye, daha olumlu daha sıcak bir ortamda yaşamalarını sağlamak için ekibimizle birlikte gayret ediyoruz. 'Elimi Bırakma' projesi kapsamında evlerinde yatak ve baza ihtiyacı olanların bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Arkadaşlarımız tespit yaparken çok hassas bir şekilde değerlendirmeler yapıyorlar. Şuanda pandemi dönemindeyiz. Sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evlerde dezenfekte ile birlikte proje kapsamında hazırlanan kişisel hijyen paketimizi hediye ediyoruz. Ben arkadaşlarımızın özenli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere yaptığımız çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Malatya'da yaşlılar için Elimi Bırakma projesi
Malatya'da yaşlılar için Elimi Bırakma projesi

Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da yaşlılar için 'Elimi Bırakma' projesi - Son Dakika

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