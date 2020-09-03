Malatya'da yatırım teşviklerinin 6. bölge kapsamında uzatılması talebi - Son Dakika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremden dolayı Malatya ve Elazığ'ın mağduriyet yaşadığını, bu iki ildeki yatırım teşviklerinin 6. bölge kapsamında 5 yıl daha uzatılmasını istediklerini söyledi.

Sadıkoğlu, düzenlediği basın toplantısında, 21 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanan kararla yatırım teşvik kararlarında ciddi değişiklikler meydana geldiğini belirtti.

Malatya'nın da içinde bulunduğu 8 ildeki Organizse Sanayi Bölgelerinde (OSB) 2017 yılından bu yana 6. bölge teşviklerinin uygulandığını ve bu teşvik uygulamasının sona erdiğini hatırlatan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"6. bölge teşviklerinin sona ermesi Malatya'nın hızını kesecek gibi görünüyor. Yeni düzenlemeyle kentimiz, 4. bölge teşvik imkanlarından faydalanacak. Malatya ve Elazığ için dosya hazırladık. Biz Malatya ve Elazığ olarak depremde mağduriyet yaşadık. Daha sanayicilerimiz toparlanmadan arkasından pandemi geldi. 6. bölge teşviklerinin Malatya ve Elazığ'da 5 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz."

Sadıkoğlu, Malatya'nın Battalgazi, Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinin de 6. bölge teşvik uygulaması kapsamına alınmasını arzu ettiklerini söyledi.