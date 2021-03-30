Malatya'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Darende ilçesinde jandarma, trafik polisi ve öğrencilerin katılımıyla kırmızı çizgi uygulaması yapıldı.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yapılan uygulaya Kaymakam Malik Çalışır da katıldı.

Etkinlikte polis üniforması giydirilen down sendromlu Burak Erim, sürücüleri uyararak broşür dağıttı.

İlçenin birçok noktasında bulunan yaya geçitleri öğrenci, ve polisler tarafından kırmızı çizgi ile boyandı.

Kale

Kale ilçesinde ise Malatya- Elazığ kara yolu Mahmut Dursun Mahallesi kavşağında bulunan yaya geçidinde etkinlik yapıldı.

Öğrenciler, kavşakta sürücülere ışıksız yaya geçitlerinde yaya önceliğinin ve yaya güvenliğinin öneminin yer aldığı broşür ile düdük ve şapka verdi.

Etkinliğe Kaymakam Abdulselam Bıçak, İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Aksu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Atatürk Ortaokulu önünde çocuklarla yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Köroğlu, etkinliğin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu aktararak, "Yayalar kırmızı çizgimizdir' diyoruz. Bunu da geleceğimizin mimarı öğrencilerimiz, kolluk kuvvetlerimiz emniyetimiz ve jandarmamız, bölge trafiğimiz hep birlikte 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' diyoruz ve bu etkinliği yapmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Osman Karip ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer katıldı.

Hekimhan

Hekimhan ilçesinde de Kaymakam Muhammed Öztaş ve öğrenciler yaya geçitlerine boya ile kırmızı çizgi çizdi.

Hükümet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, Öztaş, sürücüleri bilgilendirerek, yaya önceliğinin önemini belirterek, "Trafikte her zaman öncelik yayalarındır, sizlerin de yayalara öncelik vermeniz gerekiyor." diye konuştu.