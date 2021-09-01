Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 17 öğretmen tarafından yapılan " Yeni Dönem Karma Resim" adlı resim sergisi açıldı.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın açılışını gerçekleştirdiği " Yeni Dönem Karma Resim" sergisi yoğun ilgi gördü.
Birçok okuldaki 17 öğretmenin çizimini yapmış oldukları resimler, sergiyi ziyaret edenler tarafından tam not aldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Malatya'da ' Yeni Dönem Karma Resim' sergisi - Son Dakika