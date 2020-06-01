Malatya'da yeni itfaiye merkezi binası hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni itfaiye merkezinde bazı birimler hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni itfaiye merkezindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Merkezin ilerleyen günlerde resmi açılış töreni yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kutsal bir görevi yerine getiren itfaiye teşkilatının çalışma ortamını daha nezih ve modern bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmeden çalışmalarına devam etti. Geçtiğimiz hafta inşaatı tamamlanan merkezimizin çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları da bu hafta sonu itibariyle tamamlandı." ifadesini kullandı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önlem ve Denetim Şube Müdürlüğü, Ruhsat Amirliği, Eğitim Amirliği ve Raporlama birimleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle yeni binada hizmet vermeye başladı.

İtfaiye araçlarının da önümüzdeki günlerde taşınacağı Yeni İtfaiye Merkezi bünyesinde 8 peronluk garaj, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimler bulunuyor.