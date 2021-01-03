Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi - Son Dakika

Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi

03.01.2021 12:03
Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi, System.String[]

Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi için çalışmalar sürerken, esnaflar yeni yerin yapımına biran önce başlanılmasını istiyor.

Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi için çalışmalar sürerken, esnaflar yeni yerin yapımına biran önce başlanılmasını istiyor.

Kentin içinde kalan ve artık yoğunluğu kaldıramayan Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesinin Altay Kışlası'ndaki alana taşınması için çalışmalar sürüyor. Kışladaki bin 100 dönümlük alanın tahsisi Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanırken, bu alanın yanında bulunan bin 555 dönümlük mera kısmı için de Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Sanayi sitesi esnafları ise çalışmaların bir an önce neticelendirilmesini ve inşaatın başlamasını istiyor. Malatya'da 1976 yılında kurulan ve yaklaşık 44 yıldır kente hizmet eden Çavuşoğlu'ndaki Sanayi Sitesi artık kentin yükünü kaldırmıyor.Sanayi sitesindeki esnaflar ise çalışmaların bir an önce neticelendirilmesini ve inşaatın başlamasını talep ediyor. Esnaflar adına bir açıklama yapan Malatya İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Abuzer Çalışkan, "Bu sanayi sitesi günümüze hizmet etmediği için yeni bir siste yapılmasını istiyoruz. Bu konuda büyükşehir belediyesinin bir çalışması var. Altay Kışlasında bir arsa tahsis edildi. Bu arsanın yanındaki mera alanın alınması için de çalışmalar devam ediyor. Bu konuda milletvekilimiz Bülent Tüfenkci de çalışma yapmıştı. Biz bir an önce bu işin neticelendirilmesini istiyoruz. Çünkü bu site artık kentin yükünü kaldırmıyor. Dükkanlar yetmiyor, caddeler dar araç yoğunluğunu kaldırmıyor. Hem esnaf hem vatandaş mağdur" ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesinin mevcut koşullarla artık hizmet veremediğini vurgulayan esnaflar ise dükkanların küçük, yolların dar olması gibi problemlerin işleyişi yavaşlattığını belirttiler. Sanayi esnafları, devam eden çalışmaların bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini kaydettiler. - MALATYA

Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi
Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi
Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi - Son Dakika


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