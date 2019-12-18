Malatya'da yeni "SGK Binası" talebi - Son Dakika
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Malatya'da yeni "SGK Binası" talebi

6 saat önce

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü binasının günümüz şartlarında artık yetersiz kaldığını belirterek, yeni bir yere taşınması gerektiğini söyledi.

Malatya'da yeni

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü binasının günümüz şartlarında artık yetersiz kaldığını belirterek, yeni bir yere taşınması gerektiğini söyledi.


Malatya ESKKK başkanı aynı zamanda Bölge Birliği Başkan Vekili ve TESKOMB Denetim Kurulu Üyesi olan Ali Evren, 800 bine yaklaşık nüfusa sahip olan Malatya'da faaliyet gösteren Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının parça parça binalarda halkına hizmet ettiğini belirtti.


Malatya'da son dönemde sağlık alanında birçok yeni yatırımın gerçekleştirildiğine dikkat çeken Evren, "Çalışanlara, emeklilere ve çiftçilerimize hizmet veren Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının da biran önce yenilenmesi gerekiyor" dedi.


SGK binasının 60 yıla yakın bir geçmişe sahip olduğunu ve artık günümüz çalışma şartlarına uygun olmadığını ifade eden Evren, "Koridorları dar sıkışık vaziyette, merdivenleri yıpranmış içe içe girmiş odalar ile 300 yakın personeli ile hizmet vermeye çalışan SGK İl Müdürlüğü Binası, Büyükşehir olan Malatya'ya yakışmayan bir görüntü veriyor. Bu kapsamda binanın şehir dışına taşınması gerekmektedir" şeklinde konuştu.


Esnaflar olarak SGK'nın biran önce yeni bir alana taşınmasını arzu ettiklerini belirten Evren, "Konferans salonu, dinlenme salonu, otoparkı, ferah ve geniş mekanı olan akıllı bina sistemi, modern teknolojilerle ile donanımlı, engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımız düşünülerek yapılmasını esnaf ve sanatkarlarımız arzu etmektedir" diye konuştu.


Evren, ayrıca Malatya'ya kazandırılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi, Diş Hastanesi ile yapımı süren Battalgazi Devlet Hastanesi içinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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