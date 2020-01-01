Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti - Son Dakika
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Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti

6 saat önce

Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçtiMALATYA'da, eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı.

Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti

MALATYA'da, eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı. Kent merkezinde ise polisler tarafından denetim yapıldı.

Yerel şarkıcı ve DJ'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık dans ederek yeni yıla girdi. Saat 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar 2020'yi konfeti ve yapay karlar eşliğinde kutladı. Renkli ışıklarla ve çam ağaçları ile süslenen mekanlar dolarken, yüzlerce vatandaş hareketli şarkılara eşlik ederek, dans etti.

Büyük ilgi gören eğlence mekanlarının çevresinde ve kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, olayların önüne geçmek için denetim yaptı. Trafik ekipleri alkol, asayiş ekipleri ise genel bilgi taraması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bazı kişiler yakalandı. Alkollü araç kullanan sürücülerin ise ehliyetlerine el konulup ceza kesildi.

Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:58 Kaynak: DHA
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