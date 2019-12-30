Malatya'da yeni yıl mesajları - Son Dakika
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Malatya'da yeni yıl mesajları

6 saat önce

Malatya'da, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Malatya'da, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Çakır, mesajında yeni miladi yılın, bütün insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Her yeni yılın, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin ve birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020 yılında İslam Coğrafyasında acıların son bulması, mazlum milletlerin refaha kavuşmaları, geleceğimizi oluşturacak her bir günümüzün bir önceki günümüzden daha güzel, isteklerimize uygun ve insanlarımızı mutluluk ve huzur getirmesini istiyorum. Ülkemiz, Uluslararası siyasi krizler ve yaşanan insanlık dramları karşısındaki tavrıyla, dünyada yaşanan ekonomik kriz ve daralmaya rağmen sergilediği büyüme performansıyla dünyanın parlayan yıldızı oldu."

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise mesajında yeni bir yıla girileceğini, yeni yılın taze ve yepyeni umutlara kapı aralandığını belirtti.

2020 yılının Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalısı gerektiğini vurgulayan Avşar, "Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerilerine olsun. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kaydetti.

Avşar, mesajında vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitleri rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de mesajında yeni yılın ülkeye, millete ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Güder, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı da beraberinde getirmektedir. Battalgazi Belediyesi, halkımızın daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmaya devam etmiş, yatırımlar için proje çalışmalarına hız vermiştir. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek ve emir telakki ederek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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