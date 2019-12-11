Malatya'da yeni yılda pideye zam kapıda - Son Dakika
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Malatya'da yeni yılda pideye zam kapıda

6 saat önce

Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, artan maliyet karşısında yeni yılda pideye zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Malatya'da yeni yılda pideye zam kapıda, System.String[]

Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, artan maliyet karşısında yeni yılda pideye zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.


2020 yılının başlarında Malatya'da pideye zam yapılması gündemde. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Ocak ya da Şubat ayında zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Başta un olmak üzere birçok girdiye yüksek oranda zam geldiğini anımsatan Büyükelçi, "Zam artık yeni yılda kaçınılmaz oldu. Esnafımız şu anda zararına çalışıyor" dedi.


Pide fiyatlarının en az 1,5 TL olması gerektiğini de dile getiren Büyükelçi, "Ekmeğin hakkı normalde şu anda 1.75 TL ama biz yüzde 20 zam yapmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.


Malatya'da fırınların zararına çalıştığını söyleyen Büyükelçi, "Pide fırınları komple zararına çalışıyor. Maliyetler çok arttı, oduna yüzde yüz zam geldi. Yine doğal gaza ciddi oranda zam geldi. Un 90 TL'den 112 TL'ye çıktı, yeni yılda yine zamlanacak. Bu yüzden yaptığımız hesaplamalara göre en pidenin en az 1,5 TL'den satılması gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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