Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Azra' - Son Dakika
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Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Azra'

6 saat önce

MALATYA'da 2020'nin ilk bebeği, saat 00.07'de dünyaya geldi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Azra', System.String[]

MALATYA'da 2020'nin ilk bebeği, saat 00.07'de dünyaya geldi. Aile, bebeğe 'Azra' ismini verdi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Cumali (32) ve Gülistan Karaya (31) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne dünyaya gelen kız bebekleri oldu. Saat 00.07'de dünyaya gelen 2 kilo 900 gram ağırlığında kız bebeğe Azra ismi verildi. Azra bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Gülistan Karakaya, 2020 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Anne Karakaya, 4'üncü çocuklarını kucağına aldığını belirterek, "Rabbim bağışlasın, ortanca çocuğum rahatsız. Yeni yılda beklentilerimiz hayırlı yıllar olur inşallah, güzel olur. Bizim için iyi geçer ve sağlıklı olur. Çocuğum da sağlığına kavuşur inşallah" dedi.

Baba Cumali Karakaya ise sevinçli olduklarını kaydederek, "İnşallah yuvamıza mutluluk, sevgi katar. İnşallah analı ve babalı büyür. Sevinçliyiz, mutluyuz ancak buruk bir sevinç. Hasta bir oğlanımızdan sonra bunun doğması aslında bunun da ileride o çocuğuma nakil lazım olursa alternatifler çoğalsın diye bir çocuğumuz daha olsun istedik. İnşallah 2020 yılı herkes için hayırlı olur" diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Hanifi Şahin ise, "Yeni yılın ilk bebeği Azra bebek. Umarım vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.


Karakaya, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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