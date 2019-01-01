Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yeni Yılın İlk Bebeği 'Fatma Nisa'

Malatya'da Yeni Yılın İlk Bebeği 'Fatma Nisa'

30 dakika önce

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Fatma Nisa'MALATYA'da 2019'un ilk bebeği, saat 00.08'de dünyaya geldi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Fatma Nisa'

MALATYA'da 2019'un ilk bebeği, saat 00.08'de dünyaya geldi. Aile, kız bebeğe 'Fatma Nisa' ismini verdi.

Doğum için Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'ne getirilen Raziye Kızılarslan, (39), saat 00.08'de kız bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğe 'Fatma Nisa' ismi verildi. 4'üncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Raziye Kızılarslan, 2019 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Raziye Kızılarslan, 2019 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, 3 kızım vardı, bu dördüncü kızım oldu. Kızlarım güzel ve akıllı. İnşallah yeni doğan kızımda öyle olur. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hekimhan'dan beni 112 Acil Servis ekipleri getirdi. Kar yağışı vardı, 3'üncü kızım ambulansta doğdu. Fatma Nisa 2019 yılının ilk bebeği oldu, inşallah kaderi de güzel olur. Kızım şanslı, sizlerle de tanıştı, adı da Fatma Nisa. Hem peygamber efendimizin kızının adı hem de kaynanamın adı. Ben rüyamda 4 kızım olduğunu gördüm diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ doğumun zor geçtiğini belirterek, Annenin gayretiyle kız bebeği 3 kilo 130 gram olarak dünyaya geldi. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

kızım dizisi, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 04:02:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yeni Yılın İlk Bebeği 'Fatma Nisa'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]