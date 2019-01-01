Malatya'da Yeni Yılın İlk Dakikalarında Kavga: 2 Yaralı
23 dakika önce
Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Kavgada 2 kişi darp sonucunda yaralanırken olaya karıştıkları belirlenen 2 şüphelide gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:05 Kaynak: İHA
Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz
Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı
Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!