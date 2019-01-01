Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yeni Yılın İlk Dakikalarında Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Yeni Yılın İlk Dakikalarında Kavga: 2 Yaralı

59 dakika önce

Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında kavga çıktı.

Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında kavga: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında kavga çıktı. Olayda 2 kişi darp sonucunda yaralandı.
Olay Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Kavgada 2 kişi darp sonucunda yaralanırken olaya karıştıkları belirlenen 2 şüphelide gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Malatya, kavga, 3. Sayfa
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