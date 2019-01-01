Malatya'da Yeni Yılın İlk Dakikalarında Kavga: 2 Yaralı
59 dakika önce
Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında kavga çıktı.
Malatya
'da yeni yılın ilk dakikalarında kavga
: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında kavga çıktı. Olayda 2 kişi darp sonucunda yaralandı.
Olay Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Kavgada 2 kişi darp sonucunda yaralanırken olaya karıştıkları belirlenen 2 şüphelide gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:06 Kaynak: İHA
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