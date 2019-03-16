Malatya'da Yeni Zelanda'da İki Camiye Düzenlenen Silahlı Saldırıya Tepki

Malatya'da Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırıya tepkiMALATYA'da, STK'lar Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarına tepki gösterdi.

Malatya'da Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırıya tepki



MALATYA'da, STK'lar Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarına tepki gösterdi.



Yeni Zelanda'da Brenton Tarrant tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 49 kişinin hayatını kaybetmesine tepki göstermek amacıyla Soykan Meydanı'nda toplanan bazı Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar tarafından saf tutularak gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazdan önce açıklama yapan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Karaduman, saldırıda tetiği çekenleri de, saldırıyı planlamasında yer alanları da, bu saldırı planı üzerinden bir hesap içesinde olsan tüm çevrelerde en ağır şekilde kınadıklarını belirterek, "Müslüman ya da gayri Müslim, cami de ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. İnsana kasteden hiçbir saldırı karışışında sessiz kalınamaz" dedi.



Konuşmanın ardından katılanlar tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar okundu.

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