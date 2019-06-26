Malatya'da yerleşim yerine inen kurt telef oldu
1 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen kurt, aracın çarpması sonucu telef oldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:05 Kaynak: AA
'nın Darende
ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen kurt, aracın çarpması sonucu telef oldu.
İlçenin Nadir Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobil, bir süredir ilçede gezerek yiyecek araması kameralara yansıyan kurda çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan kurt telef oldu.
Telef olan kurt, 22 Haziran'da ilçenin Zaviye Mahallesi'nde tarihi Somuncu Baba
Külliyesi önüne kadar gelen kurt, külliyedeki ve Tohma Kanyonu girişindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.
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