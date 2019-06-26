Son Dakika Haberleri: Malatya'da yerleşim yerine inen kurt telef oldu
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da yerleşim yerine inen kurt telef oldu

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen kurt, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Malatya'da yerleşim yerine inen kurt telef oldu, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen kurt, aracın çarpması sonucu telef oldu.
İlçenin Nadir Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobil, bir süredir ilçede gezerek yiyecek araması kameralara yansıyan kurda çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan kurt telef oldu.
Telef olan kurt, 22 Haziran'da ilçenin Zaviye Mahallesi'nde tarihi Somuncu Baba Külliyesi önüne kadar gelen kurt, külliyedeki ve Tohma Kanyonu girişindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Darende, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya hazırlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:17:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da yerleşim yerine inen kurt telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]