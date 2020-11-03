Malatya'da yerli tohuma önem - Son Dakika

Malatya'da yerli tohuma önem

03.11.2020 16:07
Malatya'da yerli tohuma önem, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Atabey Mahallesinde yerli buğday tohumu ekimi düzenlenen program ile yapıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Atabey Mahallesinde yerli buğday tohumu ekimi düzenlenen program ile yapıldı.

Battalgazi İlçesi Atabey Mahallesinde yapılan demonstrasyon çalışmasına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, teknik personeller ve üreticiler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tekfen 2064 Ekmeklik Buğday çeşidinin ekimiyle ilgili yaptığı açıklamada, yerli tohuma önem verdiklerini vurguladı. Macit, " Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın sloganıyla yola çıkılarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında imzalanan protokol gereği çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlükleri ile TSÜAB'a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları kapsamında, Battalgazi İlçesi Atabey Mahallesinde Tekfen 2064 Ekmeklik Buğday çeşidinin ekimi yapıldı" ifadelerini kullandı. Tahir Macit, "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın Projesi kapsamında, Battalgazi ilçemizde şuan bulunduğumuz yaklaşık 6 dekarlık alanda ekmeklik buğday ekimi yapacağız. İklime uyumlu hastalık ve zararlılara dayanıklı yerli ve milli çeşitlerin üretime kazandırılması amacıyla yapılan demonstrasyon çalışmasının neticesinde yerli çeşitlerin genel durumu ve gelişimi göz önüne alınarak çiftçilerimize tanıtımı sağlanacaktır. Uygulamalı olarak sahada yapılan bu çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde, bölgemize adapte olan yüksek verime haiz en uygun çeşitler belirlenip daha geniş alanlarda üretim yapılabilmesi için çiftçilerimize tavsiyelerde bulunulacaktır " dedi. - MALATYA

Malatya'da yerli tohuma önem
Malatya'da yerli tohuma önem
Malatya'da yerli tohuma önem
Malatya'da yerli tohuma önem

Malatya, Buğday, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da yerli tohuma önem - Son Dakika


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