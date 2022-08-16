Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , Yetim Koordinasyon Merkezindeki sosyal ve kültürel etkinliklerinden faydalanan Kızılkaya'nın sünnet töreni hayalinin gerçekleştirilmesi için Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne talimat verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yeşilyurt Belediyesi 10 yaşındaki Berat'ın sünnet töreni hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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