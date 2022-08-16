Yeşilyurt Belediyesi 10 yaşındaki Berat'ın sünnet töreni hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi 10 yaşındaki Berat'ın sünnet töreni hayalini gerçekleştirdi

16.08.2022 15:00
Yeşilyurt Belediyesi 10 yaşındaki Berat'ın sünnet töreni hayalini gerçekleştirdi

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi, 10 yaşındaki Berat Kızılyaka için sünnet töreni düzenledi.

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi, 10 yaşındaki Berat Kızılyaka için sünnet töreni düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yetim Koordinasyon Merkezindeki sosyal ve kültürel etkinliklerinden faydalanan Kızılkaya'nın sünnet töreni hayalinin gerçekleştirilmesi için Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne talimat verdi.

Harekete geçen ekipler, annesi ve kız kardeşiyle Karakavak Mahallesi'nde yaşayan Berat için sünnet töreni tertipledi.

Kendisine ayrılan bölümde oturan Berat'ın tebrik eden davetliler, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Hayaline kavuşmanın sevincini yaşayan Berat, sünnet töreninden dolayı Başkan Çınar'a teşekkür etti.

Törene, Kızılkaya ailesinin akrabaları ve komşuları ile Berat'ın arkadaşları katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi 10 yaşındaki Berat'ın sünnet töreni hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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