Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleri "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında gri pasaportla Almanya'ya gönderilmiş, ancak 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. Yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması sonucunda eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya'daki organizatör Ersin Kilit "Göçmen Kaçakçılığı" suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanmıştı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

TUTUKLU ERSİN KİLİT'İN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

"Göçmen Kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklu bulunan Ali Ayrancı ve Ersin Kilit'in avukatları ayrı ayrı dilekçelerle Malatya 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tahliye talebinde bulundular. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Bingöllü eski belde belediye başkanı Ali Ayrancı'yı göçmen kaçakçılığı dosyasından adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, göçmen kaçakçılığı soruşturasında tutuklu olan Ersin Kilit'in tahliye talebini ise reddetti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Mahkemenin kararında, "Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, delilerin büyük ölçüde toplandığı, tutukluluğun tedbir niteliği, mevcut delil durumu, tutukluktan geçirilen süre, tutuklamada beklenen gayeye adli kontrol tedbirleriyle de ulaşılabileceği anlaşılmakla, şüpheli müdafinin tahliye talebinin kabulüne, şüphelinin adli kontrol altına alınarak başka suçtan tutuklu ve hükümlü değilse serbest bırakılmasına, şüphelinin her hafta pazartesi günleri karakola müracaat ederek imza atmak sureti ile adli kontrol altına alınmasına, şüphelinin yurtdışına çıkmaktan yasaklanmasına" denildi.

45 KİŞİDEN 43'Ü GERİ DÖNMEMİŞTİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti.