Malatya'da yetiştiricilere düve desteği - Son Dakika

Malatya'da yetiştiricilere düve desteği

04.12.2020 16:49
Malatya'da yetiştiricilere düve desteği, System.String[]

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yetiştiricilere düve desteği verileceğini bildirdi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yetiştiricilere düve desteği verileceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yayım tarihi olan 4 Aralık 2020 tarihinden önce Türkvet'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler, işletme kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde Düve Alım Desteği'nden yararlanabilecek.

Desteklemeden yararlanılan düveler 2 yıl süresince satılamayacak veya elden çıkarılamayacak.

4 Aralık 2020 tarihinden önce Türkvet'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenecek teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici, üretici örgütlerinden temin edilen gebe veya gebe olmayan damızlık düvelerden en az 1, en fazla 20 baş düve alımları karşılığında düve alım bedelinin yüzde 40'ı oranında hibe verilecek.

Destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin bağlı bulundukları tarım ve orman müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Malatya, Gazete, Aralık, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yetiştiricilere düve desteği - Son Dakika


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