Malatya'da yetiştiricilere uygulamalı kırkım makinesi eğitimi verildi - Son Dakika

Malatya'da, yetiştiricilere şaftlı kırkım makinelerinin kullanımıyla ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde "Küçükbaş Hayvancılıkta Makine ile Kırkımın Yaygınlaştırılması ve Şaftlı Kırkım Makinası Kullanımı" projesi kapsamında yetiştiricilere jeneratörlü kırkım makinelerinin kullanımıyla gösterildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, burada yaptığı konuşmada, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zor bir iş olduğunu belirtti.

Yetiştiricilerin işlerinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getiren Macit, "Bu nedenden dolayı tüm teknik imkanları üreticilerimizin hizmetine sunmak için buradayız. Bizler, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile şaftlı koyun kırkım makinesi ortak projemizi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmuştuk projemiz onaydan geçti. Her ilçemizde yetiştiricilerin hizmetine sunmak için bu kırkım makinelerini verdik." dedi.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ise şaftlı kırkım makinelerinin uygulama eğitimi için sahada olduklarını aktardı.

Yetiştiricilerin makinelerle daha kısa sürece kırkımı tamamlayacaklarını anlatan Akın, "Kurs eğiticisi Bedia Kaya Şanlı, kırkım makinesi hakkında teknik bilgiler vererek, uygulamalı gösterecek. Yetiştirici arkadaşlarımızın desteklenmesi ile ilgili bizlerin her türlü konuda yanında olan Tahir Macit ve ekibine, emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Macit, kırkım yaptı.

Eğitim programına İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami Aygen ve kursiyer yetiştiriciler katıldı.

Yetiştiricilere takvim ile bilgilendirici broşür dağıtıldı.