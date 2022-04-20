Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi - Son Dakika
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Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi

20.04.2022 13:02
Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi

Malatya'da yetiştirme büyüyen Hatice Özyiğit ve Murat Karataş çifti, törenle dünya evine girdi.

Malatya'da yetiştirme büyüyen Hatice Özyiğit ve Murat Karataş çifti, törenle dünya evine girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda büyüyen 22 yaşındaki Hatice ve 32 yaşındaki Murat çifti, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müdürlüğünün destekleriyle Nikah Sarayı'ndaki törenle hayatlarını birleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın nikahını kıydığı çiftin şahitliğini, Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman ile çiftin yetiştirme yurtlarındaki sorumluluğunu üstlenen öğretmen Tülay Dere yaptı.

Genç çiftin düğün masraflarını ve evlerindeki eksik olan eşyaları Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile eşi Hafize Gürkan karşılarken çifte bayramdan sonra bir hafta tatil sözü verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ortak bir organizasyonla böyle bir güzel ortamın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi
Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi
Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi
Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi
Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi

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Malatya Valiliği, Murat Karataş, Evlilik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen çift, dünya evine girdi - Son Dakika


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