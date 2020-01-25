Malatya'da yıkılan ahırlarda mahsur kalan hayvanları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Malatya'da yıkılan ahırlarda mahsur kalan hayvanları itfaiye ekipleri kurtardı
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan ahırlarda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:33 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan ahırlarda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol'da hayvanları kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, hasar gören evlerin yıkılan ahırlarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları bulundukları yerden çıkararak güvenli yerlere sevk etti.
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