Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı - Son Dakika

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

TADİLAT SIRASINDA KOLONU KESİLDİ İDDİASI

Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından binanın çöktüğü iddia edildi. Çöken binanın altında çok sayıda dükkanın da olduğu belirtilirken, söz konusu tadilatın ise binanın altında bulunan tavukçuda gerçekleştirildiği belirtildi.

BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan yıkılan iki katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.