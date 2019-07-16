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Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi

11 saat önce

Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendiMALATYA - Malatya'da kayısı bahçesinde yılanların dansı görüntülendi.

Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi
MALATYA - Malatya'da kayısı bahçesinde yılanların dansı görüntülendi.
Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde 2 yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören kayısı işçilerinden biri cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar daha sonra otların arasına girerek gözlerden kayboldu.
Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi
Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
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