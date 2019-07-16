Son Dakika Haberleri: Malatya'da yılanların dansı görüntülendi
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Malatya'da yılanların dansı görüntülendi

10 saat önce

Malatya'da bir kayısı bahçesinde yılanların dansı görüntülendi.

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Malatya'da bir kayısı bahçesinde yılanların dansı görüntülendi.

Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde 2 yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak hareket etti. O anı gören kayısı işçilerinden biri cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar daha sonra otların arasına girerek gözlerden kayboldu. - MALATYA
Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:22 Kaynak: İHA
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