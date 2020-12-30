Malatya'da yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek - Son Dakika

Malatya'da yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek
30.12.2020 23:29
Malatya'da 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.
Malatya'da 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.
Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 tarihinde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç¸ kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." ifadesini kullandı.
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