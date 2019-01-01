Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yılbaşı Kutlamaları Coşkulu Geçti

Malatya'da Yılbaşı Kutlamaları Coşkulu Geçti

1 saat önce

Malatya 'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı.

Malatya'da Yılbaşı Kutlamaları Coşkulu Geçti, System.String[]
Malatya 'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı.

Malatya'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı. Kent merkezinde ise, polisler tarafından denetim yapıldı.

Eğlence merkezlerinde vatandaşlar, saatler 00.00'ı gösterdiğinde geri sayımla birlikte yeni yıla "merhaba" dedi. Yeni yıla giren vatandaşlar bir birlerini kutlarken, gece müzik programı ile devam etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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