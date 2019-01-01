Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yılbaşı Kutlamaları Coşkulu Geçti

Malatya'da Yılbaşı Kutlamaları Coşkulu Geçti

40 dakika önce

Malatya'da yılbaşı kutlamaları coşkulu geçtiMALATYA'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı.

Malatya'da Yılbaşı Kutlamaları Coşkulu Geçti, System.String[]
Malatya'da yılbaşı kutlamaları coşkulu geçti

MALATYA'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı. Kent merkezinde ise, polisler tarafından denetim yapıldı.

Yerel şarkıcı ve DJ'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık dans ederek yeni yıla girdi. Saat 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar 2019'u konfeti ve yapay karlar eşliğinde kutladı. Renkli ışıklarla ve çam ağaçları ile süslenen mekanlar dolarken, yüzlerce vatandaş hareketli şarkılara eşlik ederek, dans etti.

Büyük ilgi gören eğlence mekanlarının çevresinde ve kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, taşkınlık yapanlara denetim yaptı. Trafik ekipleri alkol, asayiş ekipleri ise genel bilgi taraması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bazı kişiler yakalandı. Alkollü araç kullanan sürücülerin ise, ehliyetlerine el konulup ceza kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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