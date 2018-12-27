Malatya'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu
1 saat önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 bin 377 litre sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde 4 bin 377 litre sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sahte içki üretimi yapıldığına dair bir ihbar çalışması başlattı.
Kurulan özel ekiple incelemelerde bulunan jandarma, ilçenin Çulhallı Mahallesi'nde 5 kişinin sahte içki ürettiğini tespit etti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 bin 377 litre sahte içki ele geçirildi.
Sahte içkilerle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:49 Kaynak: AA
Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı