Malatya'da Yılbaşı Tedbirleri

Malatya Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamaları kapsamında güvenlik tedbirlerini artıracak.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamaları kapsamında güvenlik tedbirlerini artıracak.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla, genel güvenlik ve asayişin temini açısından uygulanan tedbirlere ilave olarak bir takım ek tedbirler alınacak.



Bu kapsamda, 907 genel hizmet personeli, 67 trafik ekibi, 159 trafik personeli, 2 hava aracı ve 2 dedektör köpek görevlendirildi.



Halkın yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yaya devriye sayısı da arttırıldı.



Şehir içi ve şehirler arası yol güzergahlarında trafik ekiplerince yapılan çalışmalarla da vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için tüm tedbirler alındı.



Vatandaşların huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alışverişlerini yapmalarını sağlamak için alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda emniyet ve trafik tedbirleri artırıldı.



Gerektiğinde şüpheli şahıslar, araçlar ve umuma açık yerlerde denetimler yapılacak.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da 24 saat görev başında olacak.

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