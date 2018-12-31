Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yılbaşı Tedbirleri

Malatya'da Yılbaşı Tedbirleri

28 dakika önce

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Malatyalıların yılbaşını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri adına bazı ek tedbirler alındı.

Malatya'da Yılbaşı Tedbirleri, System.String[]
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Malatyalıların yılbaşını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri adına bazı ek tedbirler alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel güvenlik ve asayişin temini açısından uygulanan tedbirlere ek olarak ek tedbirler alındığı bildirildi. Yılbaşı gecesinde Malatya'da 907 polisin görev başında olacağının belirtildiği açıklamada, ayrıca 67 trafik ekibi, 159 trafik personeli, 2 hava aracı ve 2 dedektör köpeğinin de ayrıca görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, halkın yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yaya devriye sayısının arttırıldığı ve gerek şehir içi gerekse şehirlerarası yol güzergahlarında da trafik ekiplerince uygulamalar yapılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için tüm tedbirlerin alındığı dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alış veriş yapmalarını sağlamak için kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet kara yollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır. Eğlence merkezlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılacak denetimler artırılacak, gerektiğinde şüpheli şahıslar, otolar ve umuma açık yerlerde denetimler yapılacak, suç unsuruna rastlanılması durumunda gerekli işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın meydana gelen olaylarla ilgili ihbarlarını "155 Polis İmdat" hattı üzerinden yapabileceklerdir. Malatya halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da 24 saat görev başında olacağız. Bu vesileyle, vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarız." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:06 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Yılbaşı, Malatya, 3. Sayfa
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