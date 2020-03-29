Malatya'da yıldırım çarpan kişi öldü - Son Dakika

Malatya'da yıldırım çarpan kişi öldü
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Malatya'nın Darende ilçesinde, yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde, yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nurkuyusu Mahallesi'nde çoban Muhammed Bulut'a (36), arazide koyun otlattığı esnada yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servi ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım çarpması nedeniyle 9 koyun da telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:54 Kaynak: AA
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