Son Dakika Haberleri: Malatya'da yıldırım düştü: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da yıldırım düştü: 1 ölü

24 dakika önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da yıldırım düştü: 1 ölü, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendine ait kayısı bahçesinde çalışan Kemal Canbay'ın (50) bulunduğu noktaya yıldırım düştü.Meydana gelen olayda Kemal Canbay hayatını kaybetti.İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Canbay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
jandarma, akçadağ, malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi 6 gün sonra doğum günüydü! Üniversiteli Mert gözyaşlarıyla uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:06:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da yıldırım düştü: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]