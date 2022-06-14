Yapılan incelemenin ardından telef olan 37 koyun, belediye ekipleri tarafından kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Sarıgül'ün köy muhtarından yardım istemesi üzerine olay yerine, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Kurucaova, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu - Son Dakika

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