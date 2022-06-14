Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu - Son Dakika
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Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu

14.06.2022 14:41
Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu.

Kurucaova Mahallesi'ne bağlı Aspınar mezrasında koyunları otlatan İsmet Sarıgül'e ait sürüye yıldırım isabet etti.

Sarıgül'ün köy muhtarından yardım istemesi üzerine olay yerine, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından telef olan 37 koyun, belediye ekipleri tarafından kepçeyle açılan çukura gömüldü.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Kurucaova, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu - Son Dakika
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